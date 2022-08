Corredor brasileiro morre durante prova no Mont Blanc, na França

Um corredor brasileiro faleceu na madrugada desta terça-feira (23) em um acidente durante uma das provas da Ultra-Trail do Mont-Blanc (UTMB), uma ultramaratona de montanha, informou a organização do evento.

O homem, que participava na PTL - uma prova de ultra resistência por equipes de 300 quilômetros e 25.000 metros de ganho de elevação -, foi vítima de um "acidente", afirma um comunicado.

A morte aconteceu antes de 1h30 (20h30 de Brasília, segunda-feira), quando ele "estava com sua equipe, na rota oficial localizada entre 'Col du Tricot' e o Refúgio de 'Plan Glacier'", acrescenta a nota.

"A equipe de resgate com helicóptero chegou ao local e confirmou a morte", afirmou a organização, que decidiu manter o evento e informou os participantes sobre a situação. A identidade da vítima não foi divulgada em respeito à sua família, informou o site do evento.

Segundo a assessoria do evento, o homem tinha 59 anos e teria vindo do Brasil especialmente para esta prova. Seu companheiro de equipe, também não identificado, seria brasileiro e teria abandonado a prova por não ter condições psicológicas de continuar.

Ainda segundo a assessoria, a hipótese mais provável é de que ele tenha caído em um buraco durante à noite "embora o percurso seja muito seguro". A polícia abriu uma investigação.

Corredor brasileiro morre no Mont Blanc PTL :



Le mardi 23 août 2022 à 1h30, le comité de course de l’UTMB Mont-Blanc a été informé qu’un coureur de la PTL a été victime d’un accident.



L’équipe de secours héliportée s’est rendue sur place et a confirmé le décès.



Déclaration officielle : https://t.co/uYGwChfbUE pic.twitter.com/1hvJaHHGkl — UTMB® Mont-Blanc (@UTMBMontBlanc) August 23, 2022

Quase 10 mil participantes

A PTL é uma das oito corridas organizadas esta semana pelo Ultra-Trail do Mont-Blanc, que terá quase 10.000 participantes.

A principal prova do UTMB, uma ultramaratona de 171 quilômetros, está programada para sexta-feira (26) em Chamonix (leste da França), com 2.300 corredores.

A UTMB, que está em sua 19a edição, acontece este ano de 22 a 28 de agosto e passa por três países: França, Itália e Suíça.

Localizado no sudeste da França, perto da fronteira com a Suíça, o Mont Blanc é o ponto mais alto dos Alpes. Com uma altitude de 4.808 metros, é o pico mais alto da Europa Ocidental e o sexto a nível continental tendo em conta as montanhas do Cáucaso.

Contatado pela redação da RFI, o Consulado do Brasil em Paris disse que já está em contato com a família e está ajudando nos trâmites burocráticos.

(Com AFP)

