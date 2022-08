Macron adverte os franceses sobre "o fim da era da abundância"

O presidente francês Emmanuel Macron advertiu os franceses na quarta-feira 24 de agosto sobre a "grande mudança" que marca o início do novo ano escolar com "o fim da abundância". AFP - MOHAMMED BADRA

Texto por: RFI

O presidente francês Emmanuel Macron advertiu os franceses nesta quarta-feira (24) sobre "a grande mudança" que marca o início do novo ano escolar na França, em setembro, pontuada pelo "fim da abundância" e da "despreocupação". "É uma grande transformação que estamos vivendo", alertou o chefe de Estado, referindo-se à recente "série de crises graves", desde a Ucrânia até a seca no continente devido ao aquecimento global, no começo da reunião do Conselho de Ministros em Paris.