Maratonista brasileiro morto durante prova no Mont-Blanc realizava um sonho

Pico do Mont Blanc visto do norte, em Mer de Glace, Chamonix. Foto ilustrativa, tirada em 2015.

O maratonista brasileiro Orlando Tsuyoshi Yamanaka iria completar 60 anos no próximo mês de setembro. Ele realizava um sonho de participar da prova de resistência do UltraTrail do Mont-Blanc (UTMB). O atleta morreu na madrugada desta terça-feira (23), vítima de uma queda durante a ultramaratona de montanha. O Consulado do Brasil em Paris aguarda a liberação do corpo pela Procuradoria francesa e a decisão da família para iniciar o procedimento de repatriamento.

O nome de Orlando Tsuyoshi Yamanaka foi revelado nas redes sociais. A revista Trail Running Brasil, que cobre a ultramaratona do Mont-Blanc escreveu uma nota de pesar no Instagram anunciando a “perda de uma das pessoas mais importantes, experientes e sábias sobre o esporte”.

O atleta participava de uma das provas do UTMB, a PTL, que é uma prova de ultrarresistência por equipes de 300 quilômetros e 25.000 metros de ganho de elevação. A corrida começou na segunda-feira (22). O acidente ocorreu quando Yamanaka se dirigia ao refúgio de montanha Plan Glacier (km 40), do lado francês do maciço do Mont-Blanc, sobre a cidade de Saint-Gervais-les-Bains.

Ele sofreu uma queda de mais de 80 metros. Quando caiu, o atleta estava na trilha oficial, um pouco atrás de sua companheira de equipe, também brasileira, cuja identidade não foi revelada.

Ele já estava morto quando o helicóptero de resgate chegou

O serviço de socorro foi acionado, mas o brasileiro já estava morto quando um helicóptero chegou ao local. O Pelotão de Polícia de Alta Montanha de Chamonix e a Procuradoria de Bonneville estão encarregados do inquérito. Segundo os primeiros resultados da investigação, citados pela rádio France Bleu, Orlando “escorregou”.

A morte aconteceu antes de 1h30 (20h30 de Brasília, segunda-feira), entre 'Col du Tricot' (km 36) e o Refúgio de 'Plan Glacier'". A assessoria de imprensa do UTMB informa que todas as equipes participantes da prova foram informadas sobre o ocorrido. A corrida foi mantida e cada equipe decidiu se continuaria a competição.

A atleta brasileira que integrava a equipe de Orlando “ficou chocada e muito abalada psicologicamente” e já deixou o Mont Blanc, disse à RFI a assessora do UTMB, Liliane Fretté.

A assessora do UTMB disse também que Orlando Tsuyoshi Yamanaka queria participar da prova desde 2020, "mas não pôde vir por causa da pandemia e as restrições de viagens internacionais".

O corpo de Orlando Yamanaka teria sido levado para Grenoble. As autoridades consulares brasileiras foram acionadas desde terça-feira e já estão em contato com a família. O cônsul-geral adjunto de Paris, Ruy Ciarlini, diz que o repatriamento depende da liberação do corpo pela procuradoria francesa. A família pode decidir pela cremação na França.

Falta de segurança?

A PTL é uma das oito corridas organizadas esta semana pelo UltraTrail do Mont-Blanc, que tem 10.000 atletas inscritos. A prova principal, uma ultramaratona de 171 quilômetros, está programada para sexta-feira (26) em Chamonix (leste da França), com 2.300 corredores. Esta 19a edição da UTMB acontece de 22 a 28 de agosto e passa por três países: França, Itália e Suíça.

A morte de Orlando Yamanaka não foi o primeiro acidente fatal da prova. No ano passado, um atleta tcheco de 35 anos foi também vítima de queda durante uma prova do UTMB. Nas redes sociais, um post do perfil “Drcorrida” no Facebook pergunta: Será que a prova, tão celebrada pela sua boa estrutura, está se configurando uma prova de alto risco?

Localizado no sudeste da França, na fronteira com a Suíça, o Mont Blanc é a montanha mais alta da Europa Ocidental , com 4.808 metros de altitude.

