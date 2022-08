'São Bartolomeu': Paris relembra 450 anos de um dos massacres mais sangrentos de sua história

Uma gravura de 1572 retratando o assassinato do líder dos protestantes huguenotes, Almirante Gaspard de Coligny, e o massacre de São Bartolomeu de 24 de agosto de 1572. © artist unknown, via the department of engravings of the National Library of France

Texto por: RFI 4 min

Para os brasileiros, a cena talvez tenha ficado imortalizada através do retrato fiel mostrado pelo filme "A Rainha Margot" (1994), do grande diretor Patrice Chéreau, com ninguém menos que Isabelle Adjani no papel principal: a noite sangrenta onde cerca de 3.000 protestantes foram assassinados a sangue frio nas ruas de Paris, em 24 de agosto de 1572. A capital francesa decidiu em 2022 tornar mais visível essa terrível memória, ao renomear um parque no centro da cidade.