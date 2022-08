Jogador da seleção francesa é acusado por irmão de contratar médium para 'enfeitiçar' rival Mbappé

Paul Pogba, um dos principais jogadores da vitória da seleção francesa no título mundial de 2018, está no centro de um caso bizarro que está sendo investigado na França, envolvendo seu irmão mais velho, Mathias.

O "caso Pogba" explodiu no sábado (27) nas redes sociais com uma mensagem de Mathias, 32 anos, que prometeu "grandes revelações" sobre seu irmão mais novo, de 29 anos.

No vídeo, transmitido em quatro idiomas (francês, italiano, inglês e espanhol), Mathias Pogba, ele próprio um jogador de futebol profissional, anunciou que "o mundo inteiro", inclusive o Juventus, o clube italiano ao qual seu irmão voltou este no meio deste ano após uma primeira temporada entre 2012 e 2016, e seis temporadas no Manchester United, "merece saber certas coisas para tomar uma decisão sobre se ele [Paul Pogba] realmente merece admiração, respeito, um lugar na seleção francesa, e se ele é uma pessoa digna de confiança."

"É provável que tudo seja muito explosivo", concluiu Mathias, sem dar mais detalhes. No domingo, Paul Pogba contra-atacou por meio de uma declaração assinada por seus advogados e sua agente, Rafaela Pimenta.

"As recentes declarações de Mathias Pogba nas redes sociais infelizmente não são uma surpresa. Elas vêm em cima de ameaças e tentativas de extorsão contra Paul Pogba de forma organizada", disse a nota.

"As autoridades competentes na Itália e na França foram comunicadas há um mês e não haverá mais comentários sobre a investigação em andamento", completaram os representantes de Paul Pogba na declaração.

Uma fonte próxima ao caso disse à agência AFP que uma investigação foi aberta na França no início de agosto e está sendo realizada pelos serviços da Direção Central da Polícia Judiciária (DCPJ).

De acordo com a rádio France Info, Paul Pogba disse aos investigadores do Escritório Central de Combate ao Crime Organizado que "caiu em uma armadilha arquitetada por dois amigos de infância, além de dois homens encapuzados, armados com espingardas de assalto".

Eles reivindicam € 13 milhões por "serviços prestados" e o censuram por não tê-los ajudado financeiramente, desde que ele se tornou um jogador profissional.

"Feitiço" contra Mbappé

Também segundo a France Info, Paul Pogba, atualmente fora do campo devido a uma lesão no joelho direito, disse aos investigadores que ele foi intimidado várias vezes em Manchester e até mesmo no centro de treinamento da Juventus. Entre os suspeitos, ele afima ter reconhecido seu irmão Mathias. Uma fonte próxima ao caso confirmou à AFP as informações de France Info.

Neste caso, o nome da estrela do futebol francês Kylian Mbappé também aparece: Paul Pogba explicou aos investigadores que "seus chantagistas queriam desacreditá-lo", transmitindo mensagens nas quais ele teria pedido a "um médium do seu círculo familiar para lançar um feitiço" sobre o atacante do PSG, o que o jogador nega.

Por sua vez, Mathias Pogba mantém suas acusações, ainda sem formulá-las: "Espero que você não se deixe enganar por uma tentativa de manipular a mídia e as autoridades. Quando você é famoso, o mundo está com você, as autoridades ouvem com mais atenção. Mas isso não o coloca acima da lei, a polícia não é seu fantoche", escreveu ele no Twitter no domingo.

No domingo à noite, Mathias reagiu às primeiras revelações sobre a audiência policial de seu irmão, acrescentando algumas mensagens no Twitter. "Paul, você realmente queria me calar, mesmo que isso significasse mentir e me mandar para a prisão", escreveu o irmão mais velho.

"Você me deixou no buraco ao fugir e quer se fazer de inocente", acrescentou ele. "Quando tudo estiver dito e feito, as pessoas verão que não há mais covarde, traiçoeiro e hipócrita nesta Terra do que você", ameaçou.

(Com AFP e France Info)

