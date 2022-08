Motoqueiros serão obrigados a pagar para estacionar na rua em Paris e medida provoca críticas

A partir desta quinta-feira (1°), os condutores de motocicletas motorizadas terão que pagar para estacionar seus veículos em Paris, uma medida que "responde às questões climáticas e de saúde pública", de acordo com a prefeitura da capital francesa.

"É um desastre", disse Sébastien Mazelier, um segurança que viaja de scooter para vários locais. "Perguntamos por aí, e as empresas de segurança não estão autorizadas a ter estacionamento profissional. Estamos fazendo entre 8 e 12 horas por dia, a € 3 por hora para estacionamento, isso nos custará uma média de € 500 por mês", calcula.

A partir desta quinta-feira, os veículos motorizados de duas rodas terão que pagar pelo estacionamento em vagas marcadas, enquanto os elétricos de duas rodas poderão continuar estacionando gratuitamente. Os residentes parisienses podem se beneficiar de uma tarifa preferencial (aplicável em sua área residencial) e passes profissionais de isenção serão atribuídos. O registro em uma plataforma online será necessário.

Dois meses após a criação do serviço de registro, cerca de 10.250 solicitações foram atendidas. "O número de vagas de estacionamento residencial concedidas é de 6.080, o de licenças profissionais é de 2.419, e temos 1.667 para motos elétricas e 80 para motos de deficientes", disse o deputado David Belliard (EELV), encarregado da mobilidade e da transformação do espaço público, na manhã de terça-feira, consciente da impopularidade da medida, que foi aplicada após anos de debate.

"É uma medida que está causando controvérsia. Muitas pessoas não estão felizes. Mas também há muitas pessoas que estão esperando por esta medida. Vivemos em um sistema de isenção para máquinas que ocupam espaço no espaço público, que fazem barulho e que poluem", defende Belliard, que gostaria de transformar "a forma como desenhamos a cidade".

"A grande maioria das pessoas que vêm trabalhar hoje o fazem por transporte público. Estima-se que 100.000 scooters e motocicletas passam por Paris. Queremos incentivar a migração para outras formas de mobilidade", disse o vice-prefeito.

"É um roubo"

No coração de Paris, no terceiro distrito, Yoni Lugassy administra uma franquia para uma grande marca de motocicletas motorizadas que abriu em 2010 e vende uma média de 600 veículos por ano. Desde o início do ano, ele viu suas vendas caírem 20%.

"Há muitas pessoas que estão se livrando de suas motos. Já com o trabalho remoto, eles usam menos o scooter e a medida do estacionamento pago os desestimulou ainda mais. Alguns deles querem patinetes elétricos", diz o lojista, que abriu outra loja dedicada exclusivamente a patinetes elétricos há quatro anos.

"Hoje, eles são um sucesso! As pessoas compram, não para poluir menos, mas apenas para evitar pagar pelo estacionamento. Na semana passada, vendemos cerca de 60 desses veículos elétricos sobre duas rodas", diz ele.

Romain Lagrost, um trabalhador ocasional de Paris, mas que vive a 45 km da capital, gostaria de ter comprado uma motocicleta elétrica, mas ele "não tem dinheiro para isso". "Comprei minha nova motocicleta motorizada por € 8.000. Uma nova elétrica custa € 20.000", diz este francês, que não se recusa a pagar por estacionamento, mas "não com estes preços".

Até então as motos podiam ficar gratuitamente em vagas de estacionamento pagas nas ruas de Paris. AP - Aurelien Morissard

"É metade do preço cobrado para estacionar um carro e colocamos quatro motocicletas em uma vaga de carro. Isso é um roubo", disse.

No centro da capital, o estacionamento custa € 3 por hora, em comparação com € 2 euros na periferia. Para os residentes, o cartão anual custa € 22,50 por ano, mais € 0,75 por dia de estacionamento.

Diante destas medidas, a Federação de Motociclistas Irritados (FFMC) anunciou que iria continuar sua "resistência". "Ainda somos contra o estacionamento pago, continuaremos a nos mobilizar", disse Jean-Marc Belotti, chefe da associação na região parisiense.

"Esta medida é essencial. É doloroso, eu entendo isso, mas acho que é realmente justo. Responde a questões climáticas e de saúde pública. Ninguém vai voltar atrás", advertiu, no entanto, David Belliard.

(Com AFP)

