Bicentenário da Independência visto de fora: protestos na Europa e saudações de Putin

Imagem do protesto diante da embaixada do Brasil em Paris. © Liliane Mutti

Texto por: RFI 2 min

Enquanto no Brasil as comemorações do bicentenário da Independência do país acontecem com a campanha presidencial como pano de fundo, o evento suscita reações no exterior. A embaixada brasileira em Paris foi alvo de um protesto pela manhã e manifestações estavam previstas em outras cidades europeias. Alguns chefes de Estado enviaram mensagens para Jair Bolsonaro.