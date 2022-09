Tremor de terra de magnitude 4,8 é sentido na fronteira da França com a Suíça

O leste da França é uma das regiões de maior ativIdade sísmica do país. A cidade de Estrasburgo registrou tremores em 2019 e 2021 AFP

Texto por: RFI 2 min

Um tremor de magnitude 4,8 foi registrado neste sábado (10) na fronteira entre a França e Suíça, de acordo com o Renass, organismo francês que controla a atividade sísmica. Ele foi sentido no nordeste do país e em parte da Suíça, mas não teria feito maiores estragos, segundo um porta-voz do corpo de bombeiros da região de Haut-Rhin, no leste da França.