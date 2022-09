Contraofensiva ucraniana contra tropas russas é "espetacular", mas fim da guerra ainda está longe

As Forças Armadas da Ucrânia retomaram desde o início de setembro 50 cidades que estavam em poder das tropas russas, em uma área equivalente a 3 mil quilômetros quadrados ao redor de Kharkiv, na região nordeste do país. Essa contraofensiva considerada "espetacular" pelo jornal Le Figaro é analisada por toda a imprensa francesa nesta segunda-feira (12).

Para não assumir o revés, "Moscou diz ter "redistribuído" suas tropas no sul da Ucrânia com o objetivo de proteger a região separatista pró-russa de Donetsk, acrescenta o diário. Cidadãos ucranianos nas cidades liberadas contam que soldados russos invadiram casas para trocar os uniformes militares por roupas de civis e não serem reconhecidos durante a fuga.

Le Monde publica uma entrevista com o capitão Andriy Malakhov, que atribui o feito militar ucraniano ao comandante do Estado-Maior do Exército, general Valeri Zaluzhnyi. "Nosso comandante escolheu a estratégia certa", diz o capitão, mais conhecido pelo nome de guerra "Tuman". O palco da batalha decisiva que desarticulou a frente russa nas proximidades de Balaklia foi uma floresta, onde dezenas de soldados russos morreram e ucranianos ficaram feridos. Vencida esta etapa, o Exército da Ucrânia pôde liberar as cidades de Kupiansk e Izium.

O Libération publica em sua capa uma imagem de soldados de Kiev sorridentes em Balaklia, orgulhosos de reinstalar bandeiras ucranianas nas fachadas de edifícios públicos. "Às vezes, o impensável pode se tornar realidade", escreve o jornal.

De acordo com fontes militares francesas ouvidas pelo Libération, 10 mil soldados russos estavam na área liberada pelos ucranianos. Eles deixaram para trás um terreno minado, que exigirá tempo para a desmontagem. O que conta, no momento, é saborear o sucesso da contraofensiva. No fim de semana, as imagens de cidadãos abraçando soldados ucranianos inundaram as redes sociais. Este revés é um desastre para o Kremlin, sublinha o Libération.

Putin sob pressão

Segundo o Le Monde, dois grupos de deputados das câmaras municipais de São Petersburgo e de Moscou enviaram cartas ao Kremlin pedindo a renúncia de Vladimir Putin, por causa do fiasco militar. Esta é a segunda vez em que o Exército russo é humilhado na Ucrânia, depois da frustrada tentativa de conquistar a capital ucraniana no início da guerra.

O general francês Pierre Servent explica nas páginas do Le Parisien que a reconquista de Izium marca uma guinada temporária na guerra, mas ainda é cedo para considerar que a vitória nessa região é definitiva. Esta cidade é um importante eixo ferroviário no norte da Ucrânia e vinha sendo utilizada pela Rússia para abastecer seus soldados. "O cordão umbilical que alimentava as tropas russas de munição e alimentos foi cortado", afirma o general Servent. Por isso, Moscou foi obrigada a deslocar seus soldados para o sul.

Servent pondera, no entanto, que os russos ocupam cerca de 20 a 22% do território ucraniano. "A operação do Exército ucraniano nos últimos dias é bastante espetacular, mas a vitória final ainda não está próxima", diz o general francês.

