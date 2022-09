Paris: torre Eiffel será apagada mais cedo para economia de energia

Plano de sobriedade energética da prefeitura de Paris prevê que luzes da torre Eiffel sejam apagadas às 23h45. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texto por: RFI 2 min

A meta da sobriedade energética na Europa neste segundo semestre atingirá um dos ícones da França. Para economizar eletricidade, a torre Eiffel, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, passará a apagar suas luzes mais cedo do que o normal durante o outono no Hemisfério Norte.