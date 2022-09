Sobriedade energética: Paris, a "Cidade Luz", ficará no escuro a partir das 22h

A partir do final deste mês, Paris vai apagar as luzes mais cedo. A torre Eiffel, a prefeitura da capital, além de museus e monumentos municipais, ficarão no escuro a partir das 22h. O objetivo é reduzir ao menos 10% do consumo de energia.

Depois de muita especulação, a prefeitura de Paris apresentou seu projeto de "sobriedade energética". Na véspera, as autoridades locais já haviam adiantado que a torre Eiffel será apagada 1h15 antes do habitual, às 23h45. Nesta terça-feira (13), a totalidade do plano foi divulgada.

Entre várias medidas, estão a redução da iluminação de prédios públicos, museus e monumentos municipais - como a célebre torre de Saint-Jacques - que ficarão no escuro a partir das 22h desde o próximo 23 de setembro. No entanto, os postes continuarão acesos por uma questão de segurança. As pontes e as igrejas manterão suas luzes acesas.

O aquecimento de edifícios municipais também será modificado, com exceção de creches e casas de repouso para idosos. Ele entrará em funcionamento um mês após o normal no começo do inverno e com meia hora de atraso pela manhã. Durante o dia, a temperatura baixará de 19°C para 18°C, e a 12°C durante a noite, em caso de não frequentação.

Já a temperatura das piscinas públicas, que são aquecidas na cidade, baixará em um grau, permanecendo em 25°C. Outras medidas deverão ser anunciadas antes do início do inverno, 21 de dezembro no Hemisfério Norte.

A previsão da prefeitura é que esse projeto resulte em cerca de 60 gigawatt/hora de economias nas próximas semanas, permitindo que a cidade realize uma economia de € 10 milhões. Ainda assim, o consumo de energia deve chegar a € 90 milhões no final do ano, contra € 54 milhões "em períodos normais", afirmou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, durante coletiva de imprensa.

A prefeitura também pretende investir € 286 milhões na renovação da iluminação pública para diminuir 60% do consumo.

Guerra na Ucrânia

O plano de sobriedade energética tem um principal motivo: o aumento das contas de eletricidade nos últimos meses devido à guerra na Ucrânia. Desde que a Rússia decidiu reduzir a exportação de gás aos países europeus, muitas nações começaram a se preparar para um segundo semestre de racionamentos e esforços.

"A 'Cidade Luz' continuará iluminada", garantiu a prefeita de Paris. "No entanto, a mobilização precisa ser geral", ponderou. "É preciso que todos participem desta iniciativa, frisou.

Hidalgo fez ainda um apelo para que museus e monumentos privados e administrados pelo governo regional e nacional também se apaguem a partir das 22h. Isso poderia deixar às escuras outros pontos turísticos da capital, como o museu do Louvre e o Arco do Triunfo.

Paris não é a primeira na França a investir na sobriedade energética. Outras cidades, como Lille (norte), Marselha (sul), Lyon (centro-leste), Bordeaux (oeste) e Toulouse (sudoeste) também resolveram reduzir a iluminação pública durante a noite para diminuir os gastos.

(Com informações da AFP)

