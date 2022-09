Greve de controladores aéreos na França deve provocar anulação de cerca de mil voos

As companhias aéreas vão ter que anular cerca de mil voos na França nesta sexta-feira (16) em razão de uma greve anunciada pelos sindicatos de controladores aéreos. A Direção-geral da aviação civil (DGAC) aconselha que os passageiros que puderem adiem suas viagens.

Desde terça-feira (13), quando a greve foi anunciada, a DGAC pediu que as companhias aéreas se organizassem para reduzir cerca de 50% de seu programa de voos na França metropolitana e nos territórios ultramarinos franceses.

Segundo as primeiras informações divulgadas pelas empresas aéreas, “cerca de 1.000 voos serão anulados”, declarou um porta-voz da DGAC. Apesar da implementação de um serviço de funcionamento mínimo, “anulações de voos e atrasos significativos devem ser previstos em todo o território”. O impacto deve ser sentido nos trajetos de chegada e partida do país e a organização pede que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para serem informadas sobre a situação de seus voos.

Essa greve também pode ter repercussões em todo o tráfego aéreo europeu. A DGAC informou que já está em contato com a Eurocontrol, a entidade de gestão da rede aérea do bloco, para “propor às companhias aéreas medidas para contornar o espaço aéreo nacional”.

A Ryanair, primeira empresa aérea europeia em número de decolagens, afirmou que essa greve iria provocar a anulação de 420 voos, atingindo assim cerca de 80 mil passageiros que deveriam sobrevoar a França nesta sexta-feira. Em um comunicado, a companhia low cost irlandesa denunciou uma “greve injustificada (...) que perturba os projetos de viagem de milhares de cidadãos europeus e de visitantes de fim de semana”. A empresa pede que a União Europeia “tome medidas imediatas para proteger o sobrevoo do espaço aéreo francês”.

Reembolso de passagens na Air France

A Air France já anunciou que aproximadamente 400 dos seus 800 voos previstos para esta sexta-feira serão anulados. Mais de 50% das anulações serão de trajetos de curta e média distância. Os voos de longa distância da companhia serão menos atingidos pela mobilização, com apenas uma em cada dez partidas anuladas. Mas “atrasos e anulações de último minuto podem ocorrer”, avisou a Air France por meio de um comunicado, antes de “recomendar fortemente que seus clientes adiem suas viagens”. Segundo a companhia, as datas das passagens poderão ser alteradas sem custo e os passageiros que tiverem seus voos anulados serão “totalmente reembolsados”

Novas greves já estão previstas

Os sindicatos reivindicam reajuste salarial e mais contratações em um setor marcado por várias mobilizações sociais nos últimos meses. O Sindicato nacional de controladores aéreos (SNCTA na sigla em francês), que está por trás da mobilização desta sexta-feira, disse que lançou esse o movimento para manifestar sua preocupação “sobre o nível atual da inflação, assim como dos recrutamentos futuros”.

Os profissionais do setor temem o impacto da saída de um terço dos engenheiros de controle de navegação aéreo, que devem se aposentar entre 2029 e 2035. “É preciso pelo menos cinco anos entre o recrutamento e a qualificação”, alertam os sindicatos.

Além da greve desta sexta-feira, o SNCTA já anunciou que pretende se mobilizar novamente, com paralisações entre 28 e 30 de setembro.

(Com informações da AFP)

