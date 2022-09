França entra na 8ª onda da pandemia de Covid-19; OMS diz que essa pode ser a última

O número de contaminações pela Covid-19 voltou a crescer na França REUTERS - STEPHANE MAHE

Texto por: RFI 4 min

O número de contaminações pela Covid-19 voltou a crescer na França e as autoridades já interpretam essa dinâmica como uma 8ª onda da pandemia que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode ser a última. A retomada dos casos coincide com o final do verão no hemisfério norte e a volta às aulas no país. A nova campanha de vacinação começa em breve, já levando em conta os fármacos mais eficazes contra as novas subvariantes do vírus.