França vai investir € 9 bilhões em programa espacial nos próximos três anos

A França se prepara para investir mais de € 9 bilhões no setor espacial nos próximos três anos, um investimento que possui apoio do governo e de grande parte da sociedade francesa, anunciou a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne neste domingo (18) no Congresso Internacional Astronáutico (IAC), em Paris.

Publicidade Leia mais

"No total, a França se prepara para investir mais de € 9 bilhões no setor espacial nos próximos três anos, para a pesquisa e nossa indústria espacial", disse a premiê francesa na abertura do IAC, que contará com a presença de vários milhares de representantes da comunidade espacial mundial até quinta-feira.

Estes "grandes" investimentos fazem parte da "estratégia espacial definida pelo presidente francês Emmanuel Macron em fevereiro deste ano", ela enfatizou.

"A primeira estratégia é manter com a Europa nossa autonomia de acesso ao espaço" e para isso "precisamos de meios fortes e de pesquisa de ponta", defendeu Borne, detalhando as ambições para os lançadores de foguetes (Ariane 6), a competitividade industrial, a exploração, clima e defesa.

O investimento de € 9 bilhões inclui os créditos para o componente espacial do plano de investimento França 2030 (€ 1,5 bilhão), os da trajetória da lei de programação para pesquisa votada até 2030, os meios "massivos" para o Cnes (Centro Nacional de Estudos Espaciais), bem como os da lei de programação militar 2019-2025 (€ 5 bilhões).

Também está incluída a próxima contribuição francesa para o orçamento da Agência Espacial Europeia (ESA), que será votada na conferência ministerial em novembro em Paris. O orçamento exato para a França será determinado nessa ocasião, de acordo com o governo francês.

A ESA planeja pedir a seus 22 Estados-membros cerca de € 18 bilhões para financiar seus programas durante os próximos três anos.

O presidente do Cnes, Philippe Baptiste, saudou a "verdadeira ambição da França pelo espaço, que se reflete nesta trajetória". "É um investimento ambicioso, com quase 25% mais investimento do que nos últimos três anos", disse.

A subvenção concedida pelo Executivo "permitirá que todo o ecossistema espacial - Cnes, indústria espacial e comunidade científica - encontre a maneira mais eficiente de comprometer fundos até o final do ano", segundo Jean-Marc Astorg, diretor de estratégia da agência espacial francesa.

Após seu discurso a milhares de delegados, a primeira-ministra francesa se reuniu com funcionários da Cnes, o anfitrião da IAC e o astronauta francês Thomas Pesquet.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro