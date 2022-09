Terceira baleia encalha e morre em praia no norte da França em menos de um mês

Veterinários cuidam da baleia beluga que ficou presa no Sena, perto de Notre Dame de la Garenne, na noite de 9 para 10 de agosto de 2022. © JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP

Texto por: RFI 2 min

Depois da lenta agonia dos cetáceos no rio Sena, uma baleia foi lançada em uma praia em Ploéven nesta segunda-feira (19), a terceira em três semanas na costa de Finistère, e não pôde ser recolocada na água apesar de uma tentativa de rebocá-la, constatou a agência AFP no local. Normalmente, os cetáceos podem morrer depois de colisões com navios, doenças ou pela absorção de resíduos plásticos ou produtos poluentes.