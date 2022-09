Acusações de violência contra mulheres abalam credibilidade de coalizão da esquerda no Parlamento francês

Acusações de violências doméstica e sexual abalam a credibilidade da coalizão que reúne a esquerda e ecologistas no Parlamento francês, a Nupes, e especialmente de Adrian Quatennens, coordenador da França Insubmissa e braço direito de Jean-Luc Mélenchon. Os casos ganham destaque na imprensa nesta quarta-feira (21).

Dois dos principais nomes da coalizão foram obrigados a se afastar de suas funções, após denúncias de violência contra mulheres. No domingo, o deputado Adrian Quatennens, coordenador da França Insubmissa e braço direito de Mélenchon, renunciou a suas funções após reconhecer ter agredido sua esposa.

Na terça-feira, foi a vez de Julien Bayou, secretário nacional da sigla Europa Ecologia-Verdes (EELV) de se afastar da copresidência do grupo na Assembleia Nacional, após suspeitas de comportamento abusivo contra uma ex-namorada.

As denúncias se somam a duas outras feitas contra deputados da coalizão em julho. Ainda que algumas acusações ainda não tenham sido investigadas, elas são suficientes para criar embaraço em partidos cujo discurso feminista esbarra com o comportamento de alguns de seus membros, diz matéria do jornal Libération.

Tuíte infeliz

O escândalo atinge inclusive o líder do LFI e ex-candidato à presidência francesa Jean-Luc Mélenchon. Ele parabenizou Quatennens, em redes sociais, por sua “dignidade e sua coragem”, após o deputado ter reconhecido que agrediu sua esposa e se afastado da direção do partido, mas não condenou a violência contra as mulheres.

Para o Le Monde, as acusações podem não ser as últimas: já que denúncias de violências sexistas contra outro deputado da França Insubmissa chegaram à célula de crise da sigla, criada especialmente para tratar este tipo de caso.

O jornal alerta que o aumento de casos desanima militantes feministas. "Os reflexos de proteção corporativistas demonstram a imensa discrepância entre as posturas políticas e a realidade do comprometimento de seus dirigentes, inclusive da esquerda", critica Gabrielle Siry Houari, porta-voz do Partido Socialista (PS). De acordo com Le Monde, a Nupes não sairá ilesa desta situação, para alegria de seus adversários.

