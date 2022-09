Paris apaga luzes de monumentos para economizar energia

Uma grande mudança no cenário da cidade luz será sentida também na Champs-Elysées, uma das avenidas mais famosas do mundo, onde as luzes de Natal também irão brilhar apenas até as 23h45. Paris, 31 de dezembro de 2021.

O Hotel de Ville, sede da prefeitura de Paris, a torre de Saint-Jacques, 14 museus municipais e os prédios das subprefeituras dos 20 distritos da capital francesa ficarão no escuro depois das 22h, a partir desta sexta-feira (23). A medida é um reflexo da crise energética que atinge a França e muitos países da Europa.

Antes desta iniciativa, o Hotel de Ville, por exemplo, um dos monumentos mais imponentes da cidade, ficava iluminado até 1h da manhã. A decisão, anunciada pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, em 13 de setembro, não poupa nem mesmo a emblemática Torre Eiffel, que terá suas luzes desligadas após a saída dos últimos visitantes, às 23h45.

Na Champs-Elysées, uma das avenidas mais conhecidas do mundo, as luzes de Natal também irão brilhar apenas até as 23h45. Nos anos anteriores, a decoração iluminada de Natal podia ser admirada até as 2h da manhã. As luzes também serão removidas mais cedo, em 2 de janeiro, uma semana antes do habitual.

Lojas e marcas também deverão desligar suas vitrines e telas entre 22h e 7h. A medida deve ser generalizada antes de 15 de outubro, de acordo com o Comitê Champs-Elysées, que reúne marcas da famosa avenida. Já as pontes da capital francesa, que cruzam o rio Sena e os canais, pelo menos por enquanto, continuarão iluminadas à noite.

A torre Eiffel apagará as luzes às 23h45 para economizar energia REUTERS/Christian Hartmann

Menos luz e menos aquecimento

O combate à ameaça da crise energética não se limita aos projetos de iluminação, e afetará também os aquecedores. A temperatura dos prédios da capital francesa será reduzida em um grau, incluindo a da água, em suas 40 piscinas públicas.

Com isso, os termômetros descerão de 19°C para 18°C ​​nos edifícios durante o dia, e para 12°C quando estes ambientes estiverem desocupados à noite e nos fins de semana. A decisão não afeta prédios públicos como estabelecimentos para idosos e creches. “Esta [medida ] será progressiva, em função do tipo de imóvel”, sublinha a prefeitura de Paris.

Os preços da energia dispararam no país nos últimos meses, em meio às tensões sobre a invasão russa da Ucrânia. Em muitos países, indivíduos, empresas ou órgãos públicos buscam reduzir o consumo.

