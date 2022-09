França: nova denúncia de assédio derruba líder ecologista e abala credibilidade da esquerda

Julien Bayou, acusado de assédio moral por uma ex-companheira, anunciou nesta segunda-feira (26) sua demissão como secretário geral do grupo Europa Ecologia-os Verdes (EELV). AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Texto por: RFI 2 min

Acusado de assédio moral por uma ex-companheira, Julien Bayou anunciou na manhã desta segunda-feira (26) a sua demissão do cargo de secretário nacional do partido Europa Ecologia - Os Verdes (EELV) e da presidência do grupo ambientalista na Assembleia Nacional. O caso acontece poucos dias após Adrien Quatennens, coordenador do partido A França Insubmissa, da esquerda radical, ter admitido a agressão física contra a esposa, abalando a credibilidade da esquerda de oposição ao governo Macron.