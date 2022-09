Reutilização de garrafas de vidro ganha terreno na França

A reutilização de garrafas de vidro para bebidas está em alta na França. CC-by , Jean-Louis Zimmermann (flickr)

Texto por: RFI 2 min

No final do século passado, antes das garrafas PET, as bebidas eram vendidas em garrafas de vidro. O preço era acrescido de uma taxa, que era reembolsada quando o “casco” era devolvido pelo cliente. Com a conscientização ambiental, a prática está voltando aos poucos à França.