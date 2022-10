Braço direito de Macron é indiciado pela Justiça francesa por 'conflito de interesses'

O secretário-geral da Presidência francesa, Alexis Kohler, durante uma reunião com delegados sindicais no Palácio do Eliseu, em Paris, em junho de 2020. AP - LUdovic Marin

Texto por: RFI 2 min

O secretário-geral do Palácio do Eliseu, Alexis Kohler, foi indiciado em 23 de setembro por "conflito de interesses" no caso do MSC, o armador ítalo-suíço Mediterranean Shipping Company, com o qual Kohler tinha ligações, segundo anunciou o Ministério Público da França dedicado às finanças (PNF), confirmando informações do site de notícias Franceinfo.