Na 'geladeira' depois de escândalo de assédio nos EUA, Woody Allen filma seu 50° longa em Paris

O cineasta norte-americano Woody Allen começou a rodar seu 50º longa-metragem em Paris, na segunda-feira (3), o primeiro a ser rodado integralmente em francês. O filme tem no elenco a jovem estrela promissora do cinema francês, Lou de Laâge, e ainda Melvil Poupaud, a veterana e premiada Valérie Lemercier, e Niels Schneider nos papéis principais.

"Wasp22 é "uma comédia obscura no espírito de Match Point", disse o cineasta de 86 anos em uma declaração oficial. Woody Allen viu a indústria do cinema em peso virar-lhe as costas quase inteiramente quando sua filha adotiva, Dylan Farrow, o acusou de agredi-la sexualmente quando criança. Allen nega estas acusações, cujas investigações foram encerradas.

Ostracizado nos Estados Unidos desde o #MeToo, o nova-iorquino quatro vezes vencedor do Oscar voltou a encontrar um público relativamente leal nos últimos anos na Europa, e particularmente na França. Mas seu último filme, "Rifkin's Festival", rodado na Espanha, em San Sebastian, com o astro francês Louis Garrel, entre outros, só atraiu 89.000 espectadores quando foi lançado, em julho.

Para "Wasp22", Woody Allen trabalhará pela quinta vez com o diretor italiano de fotografia Vittorio Storaro ("Apocalypse Now"), seu parceiro desde "Café Society". A atriz Elsa Zylberstein disse na semana passada que também faz parte do elenco deste filme.

Na época do lançamento de "A Rainy Day in New York" (2019), Woody Allen foi objeto de muita controvérsia, com vários atores se distanciando publicamente dele, incluindo o hollywoodiano Timothée Chalamet ("Duna"), que disse querer doar seus honorários a instituições de caridade que defendem mulheres e a comunidade LGBT, enquanto outros, como a atriz americana Scarlett Johansson e Catherine Deneuve, o apoiaram e defenderam sua presunção de inocência.

Sem empolgação para voltar a filmar

Em junho, Woody Allen havia expressado sua desilusão com o processo de filmagem em uma live no Instagram com o ator Alec Baldwin dizendo: "Muita da emoção se foi. Agora você faz um filme e tem um par de semanas de exibição em uma sala de cinema, e depois ele vai para o streaming ou pay per view. Não é a mesma coisa. Não é tão agradável para mim".

O acordo de Allen com os estúdios Amazon foi anulado em 2018 devido a uma atenção renovada da mídia mundial em torno das alegações da filha adotiva do diretor, Dylan Farrow, de que ele havia abusado sexualmente dela.

O livro de memórias de Allen, Apropos of Nothing, foi posteriormente recusado pela editora Hachette, mas foi retomado pela Arcade, em 2020. A Arcade também publicou Zero Gravity, sua nova coleção de contos.

