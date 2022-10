Acidente com o voo AF447 teve impacto em melhoria da segurança aérea

Um avião da companhia aérea francesa Air France estacionado no aeroporto de Roissy Charles de Gaulle, no norte de Paris em 8 de novembro de 2021. AP - Christophe Ena

Texto por: RFI 2 min

Independentemente da sentença do julgamento da Air France e da Airbus no caso do acidente do voo AF447, que começa nesta segunda-feira (10), em Paris, a tragédia já teve um impacto importante na melhoria da segurança aérea no mundo. O avião, que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, caiu em 1 de junho de 2009 no oceano Atlântico causando a morte de 228 pessoas.