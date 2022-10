Estado laico é alvo de ataques nas escolas da França; alunos insistem em usar acessórios religiosos

O número de ataques à laicidade tem aumentado desde o início do ano letivo. Aqui, um estudante de uma escola secundária Carquefou durante uma homenagem a Samuel Paty, em outubro de 2020. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Texto por: RFI 2 min

O ministério francês da Educação registrou 313 relatos de violações da lei da laicidade nas escolas desde o início do ano letivo, em setembro, com um aumento do número de incidentes ligados ao uso de trajes religiosos. Na França, é proibido usar qualquer peça de vestuário que simbolize uma religião em ambientes escolares.