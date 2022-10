Protestos contra aumento do custo de vida e em apoio a grevistas reúnem dezenas de milhares em Paris

Cerca de 140.000 pessoas, segundo os organizadores, participaram neste domingo (16) em Paris da "marcha contra os altos custos de vida e a inação climática" organizada pela aliança de esquerda do Parlamento francês, a Nupes. A vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, participou da manifestação ao lado de líderes da esquerda francesa.

"Já conseguimos o que queríamos. É apenas o começo", disse a deputada da França Insubmissa, Aurélie Trouvé, líder da marcha. Pouco antes, o líder do partido e da coligação de esquerda Nupes, Jean-Luc Mélenchon, havia falado de "um enorme sucesso". Cerca de 30.000 manifestantes eram esperados pela polícia.

Para Christopher Savidan, 47 anos, desempregado há cinco anos e apoiador da França Insubmissa, "é hora de acordar". "As pessoas no topo estão fora de contato [com o povo]. Pagamos impostos, não sabemos por quê, tudo está indo por água abaixo. A lógica é que todas as lutas devem se aglomerar", afirmou.

"A mensagem é simples: queremos uma melhor partilha da riqueza", disse Olivier Faure, líder do Partido Socialista (PS), durante esta "reunião", dirigindo-se aos manifestantes fazendo o gesto de um V da vitória.

No meio das bandeiras, toda a esquerda francesa esteve representada, desde os deputados da França Insubmissa, Manuel Bompard e Clémentine Autain, até os ecologistas Sandrine Rousseau e Eric Piolle, incluindo Philippe Poutou. Jean-Luc Mélenchon, com sua gravata vermelha e seu galo tricolor na lapela, chegou ao lado da vencedora do Prêmio Nobel, Annie Ernaux.

Muitos "coletes amarelos", mas também muitos aposentados eram visíveis em uma marcha colorida e pontuada por canções, e até mesmo pela trilha de Star Wars.

"Os deputados eleitos devem colocar-se a serviço das pessoas que têm fome", pleiteia Jerome Rodrigues, figura emblemática dos "coletes amarelos". A procissão avançou da praça de Nation até a Bastilha, na capital francesa.

Algumas latas de gás lacrimogêneo foram jogadas pelo policiais nas laterais do desfile no meio da tarde, depois que projéteis foram lançados em sua direção, observou um jornalista da agência AFP. A polícia realizou várias detenções. Uma filial do banco Société Générale também foi saqueada por homens mascarados vestidos de preto, perto do centro.

A polícia tinha "temores reais" sobre "a chegada de pessoas violentas como os blac blocs, "os coletes ultra-amarelos que gostariam de interromper a manifestação", segundo agentes de segurança.

"Viva a onda social, o povo está sedento de justiça", dizia um cartaz perto da praça da Nation. Outro avisava: "A aposentadoria é boa, a ofensiva é melhor".

"As lutas estão se aglomerando"

"É bom que tenhamos uma grande força popular diante da política de abuso social e ecológico deste governo", disse Mathilde Panot, a líder dos deputados da França Insubmissa.

A manifestação foi convocada pelos partidos de esquerda - França Insubmissa, apoiada pelos Verdes, Socialistas e Comunistas - e apoiada por centenas de associações que procuram manter a tensão criada pela greve das refinarias da TotalEnergies.

O gigante francês da energia anunciou na sexta-feira um acordo de aumento salarial (7% mais bônus) com os dois maiores sindicatos que representam o pessoal em suas quatro refinarias na França. Mas o sindicato CGT, famoso por ser combativo, recusou-se a aceitá-lo, exigindo um aumento de 10%, e seus membros continuam a manter linhas de piquete.

"Você pode ver que este movimento está começando a se espalhar", disse a deputada Mathilde Panot,à rádio France Info: "Você pode vê-lo no setor nuclear. Os caminhoneiros anunciaram uma greve na terça-feira e muitos outros setores estão começando a participar", acrescentou ela.

Vários sindicatos franceses anunciaram seu apoio a um dia nacional de greve na terça-feira, que deverá afetar o transporte rodoviário e ferroviário e o setor público.

(Com AFP)

