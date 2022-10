Filial francesa do laboratório Merck indiciada por mudança em remédio para tireoide

Mais de um milhão de pessoas deixaram de tomar o Levothyrox, comprimido, vendido como Euthyrox no Brasil, remédio depois do escândalo) REMY GABALDA / AFP

Texto por: RFI 2 min

A filial francesa do laboratório farmacêutico alemão Merck anunciou, nesta quarta-feira (19), que foi indiciada por má fé no processo da mudança da fórmula do medicamento Levothyrox, um caso que data de 2017. Cerca de 31 mil pacientes usuários desse remédio para hipotireoidismo afirmam ter sofrido com vários efeitos colaterais - como dores de cabeça, insônia e vertigem - relativos à mudança da fórmula, que ocorreu sem nenhum comunicado.