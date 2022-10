Casino anuncia venda parcial de participação no grupo Assaí no Brasil

O grupo Casino, cujas vendas aumentaram em mais de 10% no terceiro trimestre para € 8,6 bilhões graças em particular à América do Sul, anunciou na quinta-feira que queria vender ações da empresa brasileira Assaí para "acelerar a redução de sua dívida".

Para melhorar sua situação financeira e sob pressão dos mercados, o grupo francês Casino decidiu ceder por US$ 500 milhões parte de sua participação no grupo Assaí, empresa brasileira de atacado de autosserviço. O negócio foi anunciado na noite de quarta-feira (26) para quinta-feira (27) e o grupo francês espera, com a decisão, "acelerar a diminuição do seu endividamento."

As atividades da Assaí registraram um forte crescimento no Brasil e, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa, o montante estipulado na cessão pode ser maior "em função das condições do mercado". O negócio poderá ser concluído até o final de novembro. O Casino detém 41% do capital da Assaí, cotada desde fevereiro de 2021 na Bolsa de Valores de São Paulo e na de Nova York.

"Teremos três ativos cotados de maneira distinta: Assaí, GPA (Companhia Brasileira de Distribuição) no Brasil e Grupo Exito na Colômbia. O contexto é favorável no Brasil e na Colômbia e isso gera opções para a valorização desses ativos", disse o diretor financeiro do grupo, David Lubek.

Na metade de outubro, o canal especializado de TV francês, BFM Business, já havia divulgado em primeira mão que os principais credores do Casino estavam pressionando o grupo para vender suas atividades na América Latina. O objetivo era dar continuidade à quitação de suas dívidas.

O grupo enfrenta dificuldades financeiras há vários anos. Em 2020, o Tribunal de Paris que analisa transações comerciais validou um plano de salvaguarda do principal acionista do grupo Casino, da empresa Rallye, e das holdings Foncière Euris, Finatis e Euris, que registram um alto endividamento. O plano prevê o reembolso dos credores através da utilização dos dividendos do Casino e da cessão de ativos. Ele está orçado em € 4,5 bilhões.

Inflação tem efeito positivo no volume de vendas

As vendas do grupo também progrediram 10,6% no terceiro trimestre de 2022, o equivalente a um total de € 8,6 bilhões, sendo € 3,6 bilhões na França, impulsonados pelo retorno dos turistas após a epidemia, e € 4,5 bilhões na América Latina - uma progressão de 23,4%. A inflação, que atinge o bolso do consumidor, tem um efeito positivo nas finanças dos grandes grupos, como o Casino, que registram um maior volume de vendas no varejo.

No mês de outubro, entretanto, a agência de notação S&P Global abaixou a nota da dívida do grupo francês e revisou para baixo suas previsões de rentabilidade, sublinhando que as condições do mercado financeiro pesam "na liquidez do grupo e na sua capacidade de ceder ativos e refinanciar suas dívidas, com "pouca margem para propor preços baixos para seus clientes."

Desde o início do ano, a ação do grupo Casino perdeu mais de 62%, cotada a € 8,68 no fechamento dos mercados, nesta quarta-feira. Após o anúncio da cessão da participação na Assaí, as ações do Carrefour e do Casino ganhavam respectivamente 5% e 15% nesta quinta-feira (27) na abertura da Bolsa de Paris.

(Com informações da AFP)

