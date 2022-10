PT presta queixa policial na França contra brasileiro que ameaçou matar eleitores de Lula

Grupo de apoiadores do presidente Lula, em Paris, durante a votação no 2° turno.

“Se uma criança falou que é PT, pega ela, corta a garganta dela e mata”, diz um rapaz que se identifica como “baiano bolsonarista” em um vídeo que circulou nas redes sociais desde o dia 20/10, segundo sites brasileiros. As ameaças violentas se estendem a “velhas” e petistas. O PT registrou queixa em Paris neste domingo (30/10).

Esdras Ribeiro Silva, coordenador do Partido dos Trabalhadores em Paris e um dos coordenadores de campanha de Lula na Europa, foi o autor da queixa policial feita no dia 30/10 contra Marcos Bruno Sacramento Trinchão. Ele tomou conhecimento das ameaças no último dia 26, através de um vídeo postado em uma conta do Instagram.

O coordenador sinalizou o ocorrido para o Diretório Nacional do PT e para o grupo de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva.

No Facebook, a RFI verificou um perfil ativo (até o momento da publicação desta reportagem) de Marcos Bruno Sacramento Trinchão, morador de Lauro de Freitas (BA): evangélico, bolsonarista e apreciador de jiu-jitsu e armas de fogo. No vídeo divulgado pelo Instagram, ele dizia ser da Bahia, mas que sentia vergonha disso. “Hoje em dia eu não falo mais que eu sou baiano, porque mais de 80% dos baianos, filha da puta, maconheiro, vagabundo, prostituta, ladrão, votaram no PT. No Nordeste, um bando de desgraça! Bando de desgraça! Um bando de viado, um bando de puta!”, exclamava o suspeito.

Silva entrou em contato também com Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa, e próximo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mélenchon disponibilizou ajuda de uma advogada para assessorar o PT na França. O petista esperava por uma autorização para falar em nome do partido quando, no dia da eleição, um segundo vídeo foi postado, com um perfil diferente.

“Ele estava mascarado, ele dizia que ia matar duas, três pessoas, mas a voz era a mesma”, diz o representante do PT. Antes da primeira conta ser apagada, os petistas conseguiram recuperar uma parte do nome divulgado pelo perfil e uma foto em que o ameaçador aparece ao lado de um carro com placa francesa. Uma outra conta do Instagram, (@jn_rede_mbst) também era creditada a Marcos Sacramento, mas sem os vídeos de ameaça a eleitores petistas.

Suspeito fichado

No dia da votação em Paris, preocupado com a possibilidade de atos violentos por parte do internauta, Esdras conversou com representantes brasileiros, que conseguiram obter a identidade completa do suspeito, além da data de entrada do brasileiro na França, em 2019. Aconselhado pelos representantes brasileiros, pelo serviço de segurança privado do local alugado pela embaixada e do batalhão de choque presente nas ruas, Esdras se dirigiu para a delegacia de polícia mais próxima, no 9° distrito de Paris.

O coordenador do Partido dos Trabalhadores foi levado para um outro distrito, onde detalhou e mostrou as informações que já tinha sobre o suspeito. Através da foto obtida nas redes sociais, em que ele aparece junto a uma placa francesa de um carro, as autoridades francesas conseguiram encontrar mais dados. E uma policial encontrou mais fotos do rapaz posando com armas.

“A polícia francesa me informou que provavelmente ele entraria na classificação de fichados como terroristas”, conta Esdras. “Disseram que tinham conseguido também um endereço.” Por enquanto não há retorno da polícia sobre o andamento do caso.

A RFI tentou contato com o consulado e com a polícia francesa, mas não obteve informações.

