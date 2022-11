França: fala racista de deputado de extrema direita interrompe sessão na Assembleia Nacional

Marine Le Pen, líder do partido de extrema direita Reunião Nacional na Assembleia Nacional, defendeu o acusado de racismo.

Um deputado de extrema direita semeou confusão na Assembleia Nacional francesa nesta quinta-feira (3). Ele é acusado de fazer declarações racistas sobre um parlamentar negro de esquerda em um contexto de tensão sobre a política de imigração do governo. Marine Le Pen saiu em defesa do acusado, enquanto Macron se disse "atingido" pela fala racista.

Durante sessão na Câmara dos Deputados francesa, o deputado de extrema direita Grégoire de Fournas teria gritado "Volte para a África" ​​ou "Voltem para a África" ​​ao deputado Carlos Martens Bilongo quando se falava sobre a chegada de migrantes.

A fonética francesa dificulta saber se De Fournas se referia aos migrantes ou ao deputado de origem congolesa. Suas palavras levaram a presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, a suspender a sessão.

O partido Reunião Nacional (RN, extrema direita) assegura que seu deputado se referia ao "navio" de migrantes mencionado na pergunta e "em nenhum caso" a Martens Bilongo, tese defendida por A França Insubmissa (LFI, esquerda radical).

"Estamos enfrentando uma manipulação da LFI, que busca distorcer minhas declarações para me fazer dizer coisas desagradáveis ​​sobre um colega deputado francês, que tem a mesma legitimidade que eu nestas bancadas", disse De Fournas.

Carlos Martens Bilongo expressou sua "tristeza". "É vergonhoso que hoje eu tenha ficado reduzido à cor da minha pele", acrescentou o deputado de esquerda, defendendo a tese de que a frase era dirigida a ele.

Segundo o círculo próximo de Emmanuel Macron, o presidente teria se sentido "atingido" por "palavras intoleráveis", referindo-se ao ocorrido na Assembleia.

Sanções contra o deputado

"O racismo não tem lugar na nossa democracia", assegurou a primeira-ministra de centro, Élisabeth Borne, indicando que cabe à Assembleia Nacional "adotar sanções" contra o deputado.

A Assembleia Nacional deve voltar a se reunir na sexta-feira (4) às 14h30. O partido LFI já anunciou que vai pedir a maior sanção contra o parlamentar de extrema direita: sua "expulsão por vários meses".

O incidente ocorre no momento em que o governo do presidente centrista Emmanuel Macron anunciou uma série de medidas contra a imigração irregular, em meio a acusações da direita e da extrema direita de não fazer o suficiente para expulsar os migrantes que têm suas autorizações de residência negadas.

O governo defendeu assim na quinta-feira as suas ideias de criar uma autorização de residência para atrair trabalhadores estrangeiros para empregos com falta de mão-de-obra e incluir pessoas em situação irregular com ordem de expulsão na lista policial de pessoas procuradas.

Le Pen defende seu correligionário

A presidente do grupo Reunião Nacional na Assembleia, Marine Le Pen, tentou justificar os comentários racistas do deputado de seu partido. Para ela, este último estava falando de "migrantes transportados por barcos por ONGs" e não do deputado da LFI, Carlos Martens Bilongo, quando lançou a frase em sessão completa.

"A polêmica criada por nossos adversários políticos é grosseira e não enganará os franceses", escreveu ela na rede social. Anteriormente, o grupo RN havia reagido em um comunicado de imprensa denunciando uma "manipulação repugnante" do partido A França Insubmissa.

(Com AFP)

