Fortes chuvas no Taiti deixam ao menos um morto e quatro desaparecidos

Uma vista aérea do Taiti na Polinésia Francesa. gettyimages

Texto por: RFI 1 min

Um homem morreu e quatro pessoas, incluindo três crianças, estão desaparecidas na Polinésia Francesa depois de terem sido arrastados pelas águas de um rio no Taiti, nas Ilhas da Sociedade. O incidente ocorreu durante as fortes chuvas que atingem a região, informou o ministro do Interior francês, nesta segunda-feira (7).