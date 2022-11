Louvre lança campanha para comprar caixa de rapé de € 4 milhões

O Louvre lança sua décima terceira campanha anual de doações nesta terça-feira (8) como parte de sua iniciativa "Todos mecenas!", para a aquisição de uma preciosa caixa de rapé que pertenceu ao duque de Choiseul, um dos ministros mais famosos de Luís XV.

Até 28 de fevereiro de 2023, todos podem contribuir, presencialmente ou online.

O museu espera arrecadar pelo menos € 1,2 milhão para a aquisição desta caixa de rapé dourada colorida, forrada com placas de cristal e que mede 8 centímetros de comprimento, 6 cm de largura e 2,4 cm de altura.

Este objeto francês do século XVIII, feito por Louis-Nicolas Van Blarenberghe, miniaturista, e Louis Roucel, ourives privilegiado do rei, deve sua reputação às suas miniaturas que representam cenas interiores muito precisas ligadas à personalidade e à vida do Duque de Choiseul.

Primeiro embaixador da França junto à Santa Sé e depois em Viena, o Duque de Choiseul (1719-1785) foi um dos mais importantes ministros de Luís XV de 1758 até sua brutal desgraça em dezembro de 1770, data a partir da qual foi feita a tabaqueira.

Amigos e doadores

O museu já conta com o apoio da Sociedade de Amigos do Louvre no valor de € 500.000 e, ao mesmo tempo, continua a busca de fundos de empresas e grandes doadores franceses e estrangeiros para arrecadar os 3,9 € milhões necessários no total.

Em 2021, graças à mobilização de mais de 5.600 doadores que permitiram arrecadar € 1 milhão, o Camafeu de Vênus e Amor, atribuído a Giovanni Ambrogio Miseroni (1551-1616), entrou na coleção do Louvre e completou uma taça que pertencia a Mazarin e depois a Luís XIV.

As campanhas "Todos mecenas!" totalizaram quase 30.000 doadores desde o seu lançamento em 2010, dos quais 12.000 participaram de mais de uma campanha e 150 de todas as 12, segundo o museu.

A campanha de 2017 foi a mais bem sucedida, com a aquisição do Livro de Horas do rei François I, graças a 8.500 doadores e € 1,5 milhão arrecadados.

