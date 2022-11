Fórum da Paz: França se volta para América Latina e Macron tenta impulsionar negociação sobre Venezuela

O Fórum da Paz de Paris foi aberto na tarde desta sexta-feira (11), na capital francesa, tendo como principal desafio impulsionar uma negociação no México entre o governo e a oposição da Venezuela. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu para que as conversas fossem retomadas "o quanto antes".

"Os venezuelanos e outros países latino-americanos nos perguntaram se o fórum poderia sediar um diálogo entre as partes venezuelanas que até agora não se falavam", confirmou à AFP o presidente do evento, Pascal Lamy. Macron e os chefes de Estado colombiano, Gustavo Petro, e argentino, Alberto Fernández, se comprometeram a “iniciar esse diálogo hoje", afirmou Lamy, para quem o resultado das negociações dependerá das "condições" das delegações venezuelanas.

"As negociações entre o governo e a oposição devem ser retomadas o mais rápido possível no México, começando com um acordo humanitário e depois - espero - com garantias políticas", afirmou o líder francês, na quinta-feira (10), ao receber Fernández no Palácio presidencial.

Além da presença dos presidentes da Argentina e da Colômbia, a quinta edição do Fórum da Paz conta com um discurso por vídeo do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

O evento, criado por Macron em 2018 para pensar a governança mundial e o multilateralismo, também busca "oferecer um espaço de diálogo para prevenir conflitos", como é o caso da crise na Venezuela.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, congelou o processo de negociação em outubro de 2021, após a extradição para os Estados Unidos de Alex Saab, um empresário próximo ao governo.

Maduro, cuja reeleição em 2018 não é reconhecida pelos Estados Unidos, França e outros 50 países, enviou o líder da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, conforme informou ao seu homólogo francês, na segunda-feira, durante uma discussão informal à margem da COP27 no Egito.

Macron e Maduro tiveram uma conversa breve e calorosa na noite de segunda-feira (7), em Sharm el-Sheikh. Um vídeo desta reunião foi divulgado pela presidência venezuelana. O encontro ganhou destaque porque a França não reconhece Maduro como presidente da Venezuela.

A oposição venezuelana confirmou em nota a presença de Gerardo Blyde - o outro principal negociador do processo - para apresentar sua "visão" e destacar "a importância de obter resultados com urgência".

Foto divulgada pela Presidência venezuelana mostrando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (E) conversando com o presidente francês Emmanuel Macron durante a conferência sobre o clima COP27 no Centro Internacional de Convenções de Sharm el-Sheikh, na cidade turística de mesmo nome do Mar Vermelho, no Egito, em 7 de novembro , 2022. AFP - HANDOUT

Cenário mudou

A situação internacional mudou desde 2018, após uma pandemia global e uma ofensiva russa na Ucrânia, que provocou um aumento nos preços do petróleo e dos alimentos, bem como problemas de fornecimento de fertilizantes.

Na América Latina, vários governos se voltaram recentemente para a esquerda, como Chile, Colômbia e Brasil. O apoio à oposição de Juan Guaidó na Venezuela, que se autoproclamou presidente interino em 2019, parece perder força no mundo.

Os Estados Unidos, que como a França e muitos outros países não reconhecem a reeleição do presidente Maduro, em 2018, tentaram derrubá-lo do poder impondo pesadas sanções à Venezuela, em particular contra suas exportações de hidrocarbonetos.

Desde que se tornou presidente, Emmanuel Macron esteve apenas uma vez na América Latina, excluindo a Guiana Francesa. Foi em 2018, para uma cúpula do G20 na Argentina. Porém, depois da vitória de Lula no Brasil, o presidente francês parece dar mais atenção a essa região, como indicam seus esforços sobre a situação na Venezuela.

Em um contexto de "grandes mudanças políticas", como no Brasil, Chile e Colômbia, "a França, que estava bem distante da América Latina, está se aproximando", observa Éléonore Caroit, deputada eleita pelos franceses na região, em entrevista à AFP.

Desde o seu primeiro mandato, Emmanuel Macron se concentrou primeiro na Europa, depois na África e, finalmente, na região do Indo-Pacífico. A América Latina, onde operam muitas empresas francesas, era considerada uma prioridade diplomática menor.

Brasil: parceiro indispensável

Contudo, a vitória de Lula no Brasil, primeira economia e primeira potência regional, parece abrir caminho para uma reaproximação, já que as relações de Macron não eram boas ​​com o presidente Jair Bolsonaro.

Em agosto de 2019, o presidente francês acusou Bolsonaro de ter "mentido" para ele enquanto os incêndios devastavam a Amazônia. O brasileiro retrucou chamando Macron de "colonialista", antes de atacar sua esposa, Brigitte, com comentários grosseiros.

“Esperava com muita impaciência esse momento para que pudéssemos relançar uma parceria estratégica digna de nossa história”, disse a Lula o chefe de Estado francês, um dos primeiros líderes estrangeiros a parabenizá-lo após a vitória nas eleições.

Paris vê Brasília como um "parceiro essencial na América Latina", confirmou a secretária de Estado para a Europa, Laurence Boone, na terça-feira.

Fronteira terrestre

A França tem uma extensa fronteira terrestre com o Brasil na Guiana Francesa. Em 2006, quando Lula já estava no poder, ele firmou com o então presidente Jacques Chirac uma parceria estratégica, que "começou a declinar", em 2016, antes de afundar com Bolsonaro, observa o cientista político Gaspard Estrada. "Macron não deveria desperdiçar essa oportunidade. Ele deveria ir à posse de Lula em 1º de janeiro e colocar a França de volta na América Latina", acrescentou o pesquisador da Sciences Po Paris à AFP.

Porém, a neutralidade brasileira no conflito entre Ucrânia e Rússia é um obstáculo a ser superado. "Macron gostaria (de obter de Brasília) uma posição mais explícita sobre a condenação da guerra", como "sanções", mas o Brasil precisa de fertilizantes russos para sua agricultura, explica.

A iniciativa da França de promover um encontro sobre a Venezuela pode se enquadrar nessa estratégia de aproximação com a América Latina, no momento em que a guerra na Ucrânia causou um aumento do preço do petróleo, do qual Caracas é um grande produtor.

"Esta guerra está provocando fome" no "hemisfério Sul" e, portanto, "não é uma guerra dos países do Norte", é "também uma guerra dos países do Sul", afirmou o presidente argentino, Alberto Fernández, durante encontro com o chefe de Estado francês. "A ética exige que reivindiquemos a paz", disse Fernández. "É importante voltar a valorizar a palavra paz, mesmo quando se pensa que é ingenuidade exigir a paz", porque "não há nada mais revolucionário do que exigir a paz".

O presidente da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embalo, que preside atualmente a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), lamentou que "para a comunidade internacional, a única coisa na agenda" seja "o conflito entre a Ucrânia e a Rússia", enquanto são múltiplas guerras na África. No entanto, "tenho a impressão de que se houvesse um diálogo sério, a guerra poderia terminar muito rapidamente", acrescentou.

Armistício

Na manhã desta sexta-feira, Macron presidiu, em Paris, a cerimônia de comemoração do 104º aniversário do Armistício de 1918, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. O presidente se reuniu em seguida para um almoço no Palácio do Eliseu com comissários da Chama do Soldado Desconhecido e presidentes de associações de veteranos.

