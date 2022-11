França: refugiado iraniano que inspirou o filme "O Terminal" morre no aeroporto de Paris

Mehran Karimi Nasseri, no terminal 1 do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em 11 de agosto de 2004. Ele morreu no aeroporto neste sábado, 12 de novembro de 2022.. ASSOCIATED PRESS - MICHEL EULER

Texto por: RFI 2 min

Mehran Karimi Nasseri, um refugiado político iraniano que viveu por mais de 18 anos no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle de Paris e inspirou o diretor Steven Spielberg para o filme “O Terminal”, morreu neste sábado (12). A informação foi divulgada pela AFP, que obteve a confirmação com uma fonte do aeroporto.