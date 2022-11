Boinas da Revolução Francesa vão ser mascotes dos Jogos de Paris 2024

As boinas "Phryges" são as mascotes da França nos Jogos Olímpicos de 2024

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 revelaram suas mascotes nesta segunda-feira (14): duas boinas “phryges” batizadas de "Phryges", um autêntico símbolo republicano para a edição olímpica francesa.

As versões em pelúcia vermelha foram apresentadas oficialmente e chegarão esta semana à loja oficial dos Jogos, no complexo comercial Les Halles, no coração de Paris.

As pelúcias são quase todas fabricadas na China, "como a grande maioria dos bichinhos vendidos em França", destacam os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris. Apenas 8% dos bichos de pelúcia devem ser feitos na França, disse o comitê organizador (Cojo) durante a coletiva de imprensa.

O Cojo pensa em vender dois milhões de exemplares, indicou o chefe do comitê, Tony Estanguet. Financeiramente, isso representa "entre 20 e 25%" das receitas dos produtos licenciados, dos quais a pelúcia será o principal elemento.

No total, as receitas do “merchandising” deverão render € 127 milhões, segundo dados do orçamento de 2021 do Cojo. Uma revisão dos valores deve ocorrer até o final de dezembro para encontrar formas de economizar, pois o orçamento geral do Cojo está sendo afetado pela inflação.

"O espírito francês"

Além da loja online oficial e da loja física em Les Halles, as mascotes serão vendidas na rede Carrefour, que é um dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos, além de lojas especializadas em brinquedos.

O "phryge" dos Jogos Olímpicos está calçado com um par de tênis. A mascote também está disponível em versão paralímpica, com uma das duas pernas composta por uma lâmina, prótese característica de certos atletas paralímpicos.

"É um dia especial para Paris-2024, é sempre um ponto alto na vida de um comitê olímpico e paralímpico", disse Tony Estanguet.

A boina frígia é "conhecida em todo o mundo" e está presente "na arte, nas câmaras municipais e nos selos", acrescentou. "O boné frígio é um símbolo de liberdade", explicava Tony Estanguet às emissoras de televisão internacionais que se aglomeravam no saguão da sede do Cojo, em Saint-Denis.

Ou seja, nenhum animal desta vez, como foi o panda, que fez sucesso nas Olimpíadas de Inverno em Pequim. “Queríamos nos destacar e não escolher um animal, mas um ideal”, disse Estanguet.

“Queremos que essas mascotes incorporem o espírito francês”, explica o comitê organizador. Seus olhos são azuis e de um deles saem duas fitas nas cores da bandeira francesa em forma de cocar.

Nos últimos meses, os organizadores explicaram que consultaram historiadores para a "narrativa que estão construindo" em torno das Olimpíadas, também tendo em vista a cerimônia de abertura inédita no rio Sena.

