Renda extra: diante da crise, franceses alugam cada vez mais quartos em suas casas via Airbnb

De acordo com a plataforma de locações Airbnb, houve uma alta "desproporcional" de 31% dos anúncios na França que propõem quartos individuais, no terceiro trimestre. A empresa, que divulgou os dados nesta quarta-feira (16), atribui o fenômeno à busca por renda extra, gerada pela crise e o aumento do custo de vida.

O aumento foi constatado em todas as regiões francesas, mas a plataforma de anúncios não divulgou dados específicos. De olho nesta fatia do mercado e no crescimento da oferta de quartos em casas ocupadas, o Airbnb anunciou que irá atualizar seu aplicativo para facilitar este tipo de oferta, que atrai cada vez mais clientes.

"Notamos que as pessoas estão mais interessadas do que antes em oferecer esse tipo de solução simplesmente para poder enfrentar o aumento do custo de vida", declarou o diretor-geral da Airbnb, Brian Chesky. A inflação gerada pela guerra na Ucrânia e o aumento do preço da energia e dos alimentos está afetando diretamente o bolso dos franceses, conclui.

De acordo com a plataforma, 46% dos franceses que publicam anúncios no Airbnb afirmam que utilizam o dinheiro do aluguel para comprar comida e outros produtos de necessidade básica. Um a cada dez declarou que isso os ajudaria a evitar que fossem expulsos.

Paris é uma das cidades mais procuradas na plataforna Airbnb.

Inadimplência é maior com "inquilinos de longo prazo"

Algumas cidades turísticas, como Paris, criticam o Airbnb por incitar os proprietários a evitar o aluguel para inquilinos de longo prazo - na capital francesa, achar um apartamento exige tempo, dinheiro e paciência. Um número cada vez maior de proprietários prefere a clientela turística por vários motivos: financeiramente, é mais interessante, e o risco de inadimplência é menor.

Para o co-fundador do Airbnb, Nathan Blecharczyk, a falta de moradia é resultado da alta da taxa de juros, que dificulta a aquisição e desencoraja novos proprietários. O setor, diz, também tem cada vez mais dificuldade para se adaptar "à demanda crescente de moradia fora das grandes cidades", declarou.

(Com informação da Reuters)

