França deve autorizar estadia de menos da metade dos migrantes do navio Ocean Viking

Policiais e um membro da Cruz Vermelha falam com migrantes resgatados pelo navio de resgate Ocean Viking, que conseguiram desembarcar na França após terem sido impedidos de entrar na Itália. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Texto por: RFI 2 min

Pelo menos 123 dos 234 migrantes resgatados pelo navio Ocean Viking, recebidos em Toulon, no sul na França, na semana passada, não poderão continuar no país. O anúncio foi feito pelo representante jurídico do Ministério do Interior francês, Charles-Edouard Minet, nesta sexta-feira (18), durante uma audiência do Conselho de Estado. Ele não especificou se os estrangeiros seriam expulsos.