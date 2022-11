Apesar de 'sobriedade energética', Paris já está decorada para as Festas de Natal e Réveillon

As iluminações "SoBrillance" foram instaladas na famosa avenida Champs-Élysées e emitem luzes e flashs dourados diariamente de 17h às 23h45. O dispositivo foi criado pela empresa Blachère Illumination e 150 ruas foram decoradas em toda a capital para garantir um clima de magia. Para economizar energia, a decoração ficará acesa durante a madrugada apenas nos dias 24 e 31 de dezembro. São 400 árvores ilumidadas ao longo de 4 km de extensão.

As guirlandas trazem o prateado das estrelas e o dourado do champanhe. Como parte das medidas de economia de energia, as iluminações serão retiradas uma semana mais cedo do que em edições anteriores e serão desligadas 2,15 horas antes do horário do ano passado. Estas disposições permitirão à prefeitura de Paris economizar 44% de energia, sem abrir mão da tradicional decoração de fim de ano.

O show de fogos de artifício no Arco do Triunfo em Paris voltará a acontecer na virada para 2023, após uma ausência de dois anos causada pela crise sanitária, disse a Prefeitura de Paris.

A avenida Champs-Élysées espera receber 500.000 espectadores para este Ano-Novo. Em setembro, a prefeitura de Paris decidiu, diante da crise energética criada pela invasão russa na Ucrânia, parar de acender a Torre Eiffel e os prédios municipais mais cedo a cada noite, entre outras medidas de sobriedade destinadas a reduzir seu consumo de energia em 10%.

Os fogos de artifício do Ano-Novo "fazem parte destas especificações, não é um show de som e luz, nós somos cuidadosos neste sentido", enfatizam as autoridades francesas.

(Com AFP)

