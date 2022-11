Estátua que representa o escritor Victor Hugo com pele negra cria polêmica na França

Foto publicada nas redes sociais da estátua de Victor Hugo restaurada e atacada com tinta branca. Imagem da prefeitura de Besançon. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022.

A estátua do escritor francês foi restaurada e qual não foi a surpresa dos habitantes de Besançon, cidade natal de Victor Hugo, quando descobriram a nova face do autor de "Os Miseráveis", que agora é negro.

A estátua de Victor Hugo (1802-1885), feita pelo artista senegalês Ousmane Sow, completou 20 anos de idade, e, para celebrar este aniversário, as autoridades locais decidiram fazer um facelift no monumento. Para tal empreendimento, confiaram o projeto à fundição que já havia feito a versão original, localizada na região de Paris, em Coubertin.

Mas o trabalho, localizado na Esplanada dos Direitos Humanos, em Besançon, passou por uma mudança notável: o escritor tem agora uma compleição mais escura. Alguns viram esta transformação como intenção de mudança do criador da estátua. Mas o artista já faleceu, e sua viúva afirma que Ousmane Sow, que morreu em Dakar em 1 de dezembro de 2016, não tinha planos de retratar um Victor Hugo negro.

De fato, contatada pelo diário local L'Est Républicain, Béatrice Soulé assegura que tudo isso é o resultado de um erro. "Há uma espécie de colarinho branco, que na peça original era muito mais sutil e seu rosto era de cor de carne". Parece que Victor Hugo é negro e esta nunca foi a intenção de Ousmane", disse a viúva.

A prefeitura defende a restauração. "A ideia era devolver-lhe o espírito de sua criação, como o artista queria, com mais cores". Acho que chegamos bem perto das cores da estátua de 2003", disse à imprensa local Aline Chassagne, a diretora-adjunta de Cultura desta cidade do leste da França.

A prefeitura, no entanto, apresentou uma reclamação depois que a nova versão da estátua foi atacada justamente na região do rosto, e com tinta branca.

As redes sociais têm sido inundadas de críticas. Várias personalidades da extrema direita condenaram a prefeitura administrada por um ecologista. O deputado Gilbert Collard, do partido Reconquista, fundado pelo populista de extrema direita Éric Zemmour, denunciou "uma loucura despertada pelos Verdes".

Um dos mais potentes símbolos do imaginário francês, Victor Hugo se encontra agora no centro de uma polêmica contemporânea, e tão distante das tarefas e dos debates do século XIX, sobre o qual escreveu e ao qual pertenceu.

