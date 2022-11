França: governo teme ruptura de estoque do antibiótico amoxicilina no inverno

A falta da amoxicilina nas prateleiras das farmácias francesas está levando o governo a tomar medidas drásticas. A Agência Nacional de Segurança do Medicamento decidiu impedir a exportação do medicamento, para evitar a ruptura total do estoque, segundo informações publicadas na edição desta segunda-feira (21) do jornal Le Figaro.

Publicidade Leia mais

A situação não deve se normalizar até março, quando começa a primavera no hemisfério norte, disse neste domingo (20) o ministro francês da Saúde, François Braun. O governo francês pretende importar o medicamento, que também está em falta em outros países da Europa e na América do Norte.

Segundo o ministro francês, o principal problema é que as moléculas não são produzidas na França. A amoxicilina é o principal antibiótico usado no país para tratar diversas infecções bacterianas em crianças, como otites e pneumonias, por exemplo.

O xarope, reconstituído a partir do pó da molécula, é o mais prescrito e se tornou raro nas farmácias francesas. Mas outras fórmulas, produzidas por outros laboratórios, também estão em falta. O ministro francês também pediu às autoridades que reforcem as mensagens aos profissionais da saúde franceses, para que a prescrição do medicamento só seja feita em caso de necessidade .

O objetivo é evitar o uso da amoxicilina para tratar infecções virais em pessoas sem patologias associadas, que dificilmente desenvolverão uma infecção complicada. Muitos pacientes pedem o antibiótico "por precaução", ou por acreditarem, de forma errônea, que os sintomas vão melhorar mais rapidamente. Os médicos, muitas vezes, acabam cedendo à ansiedade do paciente, lembra o jornal.

Alta da demanda após a pandemia

A falta da amoxicilina é explicada por uma alta da demanda após a pandemia de Covid-19. Com o fim das restrições sanitárias, as doenças respiratórias, mais comuns no inverno, voltaram a circular novamente no país. Outra molécula muito utilizada na França, que também está em falta, é o paracetamol. Para evitar a ruptura, o governo pediu que as farmácias limitem o número de caixas vendidas.

A população e os profissionais de saúde criticam a postura do governo e alegam que nada foi feito para resolver o problema."Há várias semanas, médicos e hospitais alertam para a falta do remédio", ressalta o Observatório francês da Transparência nas Políticas dos Medicamentos (OTMeds). O próximo estoque deve ser entregue no início de 2023. A medida chega tarde e não busca soluções duradouras", escreve o órgão na reportagem publicada no jornal Le Figaro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro