Polícia segue rastreador de bagagem e prende irmãos que roubaram joias de brasileira em Paris

A edição desta quinta-feira (24) do jornal Le Parisien traz detalhes da investigação que levou à detenção de dois irmãos suspeitos do roubo de joias de uma executiva brasileira que veio a Paris, em setembro, para assistir aos desfiles da Fashion Week. A mulher não teve a identidade revelada, mas, de acordo com o jornal, dirige uma marca de cosméticos de luxo no Brasil.

Os dois irmãos, de 27 e 34 anos de idade, foram detidos na segunda-feira (21) em Saint-Denis, município da periferia ao norte de Paris. Eles já tinham ficha na polícia e devem ser indiciados nesta quinta-feira (24), depois de cumprirem custódia por suspeita de roubo com agravante.

A ação dos ladrões no dia do crime foi descrita em detalhes pelo Le Parisien. A executiva brasileira estava em um Mercedes modelo Vito, com três assessoras, seguindo do aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle, onde tinham desembarcado, em direção ao centro da capital.

Elas carregavam no veículo bolsas com valor estimado em € 40 mil e uma mala da marca Vuitton contendo mais de € 3 milhões em joias. O valor não foi confirmado pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB), encarregada da investigação. Quando o Mercedes ficou preso em um engarrafamento, os dois irmãos, que circulavam em uma motocicleta scooter TMax, quebraram as janelas do veículo, roubaram as bolsas e a mala e fugiram.

Traídos pela geolocalização

Segundo o jornal, o crime só não foi perfeito porque a polícia localizou os irmãos através do rastreador de bagagem – um chip de geolocalização – instalado na mala Vuitton. Depois da denúncia, a polícia encontrou o endereço onde estava a mala em uma área frequentada por outros jovens envolvidos em roubos com motocicleta.

Depois de segui-los por alguns dias, os investigadores acabaram prendendo os irmãos no apartamento da família. No local, encontraram a chave da motocicleta usada no roubo e "material" para quebrar janelas de carros.

De acordo com o Le Parisien, uma semana antes de roubar a brasileira, os dois irmãos protagonizaram uma ação semelhante. Eles roubaram uma turista americana que estava num táxi entre o aeroporto e o centro de Paris. Nesse caso, bateram no motorista, mas a bolsa roubada da vítima tinha apenas US$ 9 mil em cédulas.

