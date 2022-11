França registra aumento de casos de Covid e autoridades temem 9ª onda da epidemia

Número exato de novos casos não foi divulgado em razão de uma greve nos laboratórios na França, mas testes nas farmácias confirmaram a alta nas contaminações no país. REUTERS - STEPHANE MAHE

Texto por: RFI 2 min

A França vem registrando uma alta preocupante no número de novos casos de Covid-19, inclusive com o aumento de hospitalizações. As autoridades chamam a atenção para o baixo número de pessoas imunizadas com a segunda dose de reforço da vacina contra o coronavírus.