Grupo francês Casino inicia a venda de participação no atacadista brasileiro Assaí

O grupo Casino anunciou a venda de sua participação no Assaí. Em 28 de novembro de 2022.

O grupo francês Casino anunciou nesta segunda-feira (28) o início da operação de venda de uma parcela da sua participação na empresa atacadista brasileira Assaí. Com a negociação, o Casino espera arrecadar quase US$ 500 milhões para "acelerar a redução de sua dívida".

Publicidade Leia mais

Em um comunicado, o Casino informou que vai vender 140,8 milhões de ações, ou seja, 10,4% do capital da empresa especializada em vendas no atacado e que tem cotação nas Bolsas de São Paulo e de Nova York.

O grupo reserva a possibilidade de vender no máximo 49,5 milhões de ações adicionais (3,7% do capital do Assaí), inclusive na forma de ações resgatáveis nos Estados Unidos.

Na sexta-feira (25), o preço da ação do Assaí fechou em R$ 19,21 (€ 3,42, US$ 3,55) na Bolsa de São Paulo.

O grupo francês enfrenta dificuldades financeiras há vários anos. Em 2020, o Tribunal do Comércio de Paris validou um plano de salvaguarda para a empresa matriz do Casino, Rallye, e suas holdings Foncière Euris, Finatis e Euris, que registram um alto endividamento.

O plano previa o ressarcimento dos credores por meio do pagamento de dividendos por parte do Casino, assim como a venda de ativos.

Após o anúncio da venda da participação no Assaí, as ações do grupo Casino tiveram alta de 3,41%.

Em meados de outubro, o canal especializado de TV francês, BFM Business, já havia divulgado em primeira mão que os principais credores do Casino estavam pressionando o grupo para vender suas atividades na América Latina. O objetivo era dar continuidade à quitação de suas dívidas.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro