Nova subvariante da ômicron e chegada do inverno podem antecipar 9ª onda de Covid-19 na França

Uma mulher recebe uma vacina contra a Covid-19 em uma farmácia em Paris, em 19 de outubro de 2022. (Foto de Christophe ARCHAMBAULT / AFP) AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Texto por: RFI 4 min

A França verifica com preocupação um aumento significativo dos casos de Covid-19 e hospitalizações. Com a queda das temperaturas e uma nova variante, o vírus voltou ao centro do debate público francês, quase três anos após o início da pandemia, reacendendo os temores pelos mais vulneráveis.