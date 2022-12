Mulher suspeita de congelar corpos de dois bebês é presa na França

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (1º) depois que os corpos de dois bebês foram encontrados no freezer de sua residência em Bédoin, no sudeste da França. A justiça abriu uma investigação por homicídio, de acordo com anúncio do Ministério Público nesta sexta-feira (2).

A suspeita foi detida e permanece sob custódia policial. "O caso está no começo e os fatos são de natureza criminal", afirmou a procuradora de Carpentras, Hélène Mourges. Ela disse que os corpos de dois recém-nascidos foram encontrados após uma ligação para a polícia. A denúncia foi feita por homem e seu vínculo com a mulher suspeita, de 41 anos, ainda é desconhecido. Ela passou por exames psicológicos e psiquiátricos.

Na segunda-feira (5), serão realizadas autópsias "para determinar as causas das mortes", afirmou o MP, sem revelar mais detalhes sobre o sexo dos bebês ou seus vínculos com a mulher detida.

De acordo com informações publicadas no jornal regional La Provence, nesta sexta-feira, os primeiros indícios apontam que a mulher teria atuado sozinha. As autoridades ainda precisam confirmar se os bebês seriam filhos da suspeita.

Outros casos

Esta não é a primeira vez que um caso parecido acontece na França. Em 2013, os corpos de dois bebês foram encontrados no congelador de uma mulher condenada, em 2005, por infanticídio. O fato aconteceu em Ambérieu, no centro do país. Na época, os corpos foram encontrados pelo companheiro da mulher, que chamou a polícia. Após ser presa, ela confessou que as mortes haviam acontecido em 2011 e 2012.

Em 2006, o marido da fracesa Véronique Courjault encontrou os corpos congelados de dois bebês no congelador da casa em que o casal vivia em Seul, na Coreia do Sul. As investigações concluíram que ela havia dado à luz às crianças em segredo e depois estrangulado os bebês, antes de congelar os corpos. De acordo com a polícia, ela já havia assassinado um bebê nascido em 1999 em Charente-Maritime, na França, cujo corpo foi incinerado. De acordo com médicos, a mulher sofria de transtornos mentais.

(Com informações da AFP)

