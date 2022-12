Dia das Pessoas com Deficiência: aeroporto de Paris ganha nome de filha do general de Gaulle

Vista aérea do Aeroposto de Paris, Roissy Charles De Gaulle. Dmitry Avdeev/wikimedia.org

Texto por: RFI 1 min

Por ocasião do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, neste sábado (3), o aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle, na região metropolitana de Paris, será renomeado como aeroporto Paris-Anne-de-Gaulle. A mudança temporária é uma homenagem à filha do general de Gaulle, que tinha Síndrome de Down.