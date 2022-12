Greve de ferroviários afeta 60% da circulação de trens na França neste final de semana

A greve dos trabalhadores ferroviários na França afeta 60% da circulação de trens de sexta (2) a domingo (4). Na foto, dois fiscais da SNCF caminham na estação de Montparnasse, em Paris, em 17/12/19. AP - Christophe Ena

Texto por: RFI 2 min

A circulação de trens está fortemente interrompida na França devido a uma greve de ferroviários que obrigou a companhia estatal SNCF a cancelar 60% dos trens programados na sexta-feira (2) e neste fim de semana. Há temores de que a paralisação possa ser repetida durante as comemorações do final do ano.