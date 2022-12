Chef francês defende visto para imigrantes em situação irregular que trabalham em restaurantes

O chef francês Thierry Marx, em entrevista à RFI © Patricia Lecompte/RFI

Texto por: RFI 2 min

O chef francês Thierry Marx, um dos mais renomados do país e presidente do principal sindicato de hotéis e restaurantes do país, pediu ao governo francês, neste domingo (4), a regularização dos assalariados estrangeiros que trabalham no setor e são "reconhecidos por sua competência."