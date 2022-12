"Le français facile": RFI lança novo site para aprender francês

A RFI lançou, no último dia 16 de novembro, o site "Le français facile avec RFI" (Aprenda francês de maneira fácil com a RFI, em tradução livre). A nova plataforma de notícias internacionais, criada para quem está aprendendo o idioma, foi atualizada e adaptada para a internet móvel. O site propõe, além de diversos conteúdos produzidos pelos jornalistas da rádio, um jornal ao vivo pensado para estudantes de francês, acompanhado da transcrição do texto.

Publicidade Leia mais

Christophe Champin, da RFI

"São 17h em Paris, começa agora o jornal daRFI para aprender francês." No estúdio 31 da RFI (Rádio França International), em Issy-les-Molineaux, na região parisiense, o jornalista Adrien Delgrande apresenta um jornal diferente, mas bem conhecido dos ouvintes da rádio internacional. "Temos dois objetivos. Um deles é ajudar estudantes não-francófonos que querem se aperfeiçoar no idioma. Para isso, utilizamos palavras simples, apropriadas, e que são em seguida contextualizadas. Além disso, propomos aos ouvintes um jornal ao vivo de 10 minutos com notícias internacionais", explica o jornalista.

O "JFF" (sigla para Journal français facile) é acompanhado há mais de 20 anos pelos ouvintes que aprendem francês como segunda língua. O jornal é um dos podcasts mais ouvidos da RFI e por isso se tornou o principal produto voltado para a aprendizagem do idioma do grupo France Médias Monde, do qual aRFI faz parte. Por isso, a rádio decidiu criar o site https://francaisfacile.rfi.fr/, específico para estudantes e professores que ensinam o "FLE" (Français Langue Étrangère, ou Francês como segunda língua, em tradução livre).

Antes, o conteúdo específico para o ensino do francês integrava a plataforma RFI Savoirs, que incluía também produções destinadas a estudantes ou pessoas que buscavam melhorar seus conhecimentos em áreas como História, Geopolítica, Economia ou Ciências.

Jornal com transcrição

Além do novo layout adaptado para a internet móvel, o novo site valoriza o conteúdo produzido para rádio, que sempre teve um papel preponderante nos métodos de ensino do setor de Língua Francesa da RFI. A partir de agora, as últimas edições do podcast Journal en français facile estarão disponíves na primeira página do site da rádio em francês. Além disso, o leitor/ouvinte agora poderá ler e ouvir as notícias de maneira sincronizada, na velocidade e da maneira que preferir (dando "stop", ou indo para frente, por exemplo).

A navegação do site também está mais intuitiva, o que ajudará os internautas a encontrar o conteúdo de seu interesse com mais facilidade. Além do Journal en français facile, os estudantes de francês também poderão ouvir o último episódio da crônica de rádio diária de Yvan Amar, Les mots de l'actualité, ou "O vocabulário das notícias", em tradução livre, que explica os termos usados na mídia francesa.

O novo site também propõe exercícios de francês para diferentes níveis, divididos por temas e metas. A autocorreção ajuda os internautas a melhorar a compreensão oral através de áudios autênticos, que integram módulos pedagógicos divertidos. Para os professores de francês, um espaço propõe fichas pedagógicas associadas aos programas da RFI, que podem ser usados durante as aulas.

Podcasts

A nova página da RFI de aprendizagem do francês também valoriza os podcasts. Além do Journal en français facile e Les mots de l’actualité, a nova plataforma propõe séries sonoras, uma produção original da equipe de Língua Francesa da RFI. Essas séries de ficção em vários episódios são ideais para quem quer aprender francês e são encontradas também facilmente em todos os sites em línguas estrangeiras da RFI.

Vale lembrar que as séries bilíngues da rádio já são usadas por professores de francês em todo o mundo. A última delas, intitulada Les Voisins du 12bis, ou "Os Vizinhos do 12bis", em tradução livre, foi coproduzida pela RFI e France éducation international, órgão público vinculado ao Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Cultura. A série conta a história de uma jovem estrangeira que acaba de chegar à França e descobre a vida parisiense, com a ajuda dos vizinhos do seu prédio.

A crônica La puce à l'oreille ("Com a pulga atrás da orelha"), da jornalista Lucie Bouteloup, explica as expressões francesas e completa a oferta de podcasts do novo site de aprendizagem do francês.

O site "Français facile avec RFI"

O site Le Français facile avec RFI é uma produção da Direção de Desenvolvimento Digital do grupo FMM, do estúdio de Design Gráfico do FMM, da equipe de Língua Francesa da RFI e da direção digital da RFI.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro