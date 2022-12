Fim do julgamento do voo Rio-Paris: famílias terão que esperar até abril para conhecer sentença

Placa mostrando a sala de audiências onde foi realizado o julgamento do caso do acidente "Rio Paris AF447", no Tribunal de Paris, no dia da abertura do processo, segunda-feira, 10 de Outubro, 2022. AP - Michel Euler

Texto por: RFI 2 min

A justiça francesa emitirá, em 17 de abril de 2023, sua sentença no caso do acidente do voo Rio-Paris em 2009, anunciou nesta quinta-feira (8) o tribunal ao final do julgamento contra a Airbus e a Air France por homicídios dolosos.