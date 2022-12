Sob o signo da 'sobriedade energética', Lyon abre Festival das Luzes

Sob o signo da poesia, do humor e da 'sobriedade energética', começa nesta quinta-feira (8) o Festival das Luzes de Lyon, um evento tradicional de final de ano na França. Nascida em homenagem à Virgem Maria, a festa comemora 170 anos.

“O Festival das Luzes faz parte do DNA da cidade. Para nós, é muito importante mantê-lo”, defendeu o vereador verde Grégory Doucet, que também é a favor da economia de energia na cidade, a 466 km ao sul de Paris, neste inverno.

A área de pedestres do centro de Lyon é um convite para passeios noturnos, enquanto o parque Tête d’Or é tomado por obras luminosas por todos os cantos. Os edifícios se transformam em telas gigantes.

Na fachada da catedral de São João, a instalação “Tempo”, com algoritmos inteligentes, convida o visitante a refletir sobre a passagem do tempo. A Place des Terreaux se transforma em área de dança ao som de Britney Spears ou Diam’s. Há também uma instalação alertando para os perigos das mudanças climáticas.

Lyon "aposta num plano de sobriedade" que visa "reduzir o consumo de energia em 10% durante um ano. Já começámos por regular as temperaturas de calefação [dos edifícios públicos], reduzindo a iluminação pública, inclusive desligando as luzes de noite, entre 2h e 4h30 da madrugada”, explica o Doucet.

Economia com LED

“O Festival das Luzes tem um consumo relativamente limitado: a conta de eletricidade é de € 3.500 euros”, ou seja, apenas 0,1% da fatura anual de iluminação, “porque as obras são essencialmente feitas com LED, muito eficientes energeticamente”, disse o representante local. No total, o orçamento do festival alcança cerca de € 3 milhões.

Questionada pela AFP, Anne-Marie Ducroux, presidente da associação ANPCEN que defende a economia de energia, não se diz contrária a esse tipo de eventos, mas considera fundamental que sejam geridos "de forma responsável e razoável, com horários adaptados, prevenção de luzes intrusivas e redução das potências utilizadas". Ela acrescenta que o fato de os dispositivos "economizarem quilowatts-hora em relação aos anos anteriores”, permite o uso de mais luzes ou de exemplares mais potentes.

Dois milhões de visitantes, segundo a prefeitura, são esperados até domingo à noite, curiosos para descobrir as 30 instalações, incluindo colaborações com artistas da França, Espanha, Itália ou Congo.

(com AFP)

