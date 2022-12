Copa do Mundo: torcedores do Marrocos lotam o Champs-Elysées em Paris para celebrar vitória inédita

Copa do Mundo da FIFA 2022 - Torcedores se reúnem em frente ao Arco do Triunfo, em Paris, para acompanhar a partida entre Marrocos x Portugal - Paris, França - 10 de dezembro de 2022 REUTERS - BENOIT TESSIER

Texto por: RFI 2 min

"Agora, aconteça o que acontecer, estamos entre as quatro melhores equipes do mundo!”, dizem torcedores do Marrocos que lotam a avenida do Champs-Elysées, em Paris, neste sábado (10), para demonstrar a sua alegria ao fim da partida contra Portugal, que terminou com placar de (1-0), no Catar.